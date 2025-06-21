حمدان بن محمد: من حكمة محمد بن راشد نستمد قوتنا وبرؤيته نمضي بثقة وطمأنينة نحو غدٍ أجمل





أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنه تعلم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العطاء قيمة تزدهر بها الحياة، وأن المسؤولية لا تعني المنصب، بل تعني القدرة على العطاء.

وأضاف سموه: "من حكمته نستمد قوتنا.. ومن كلماته نستلهم عزيمتنا.. وبرؤيته نمضي بثقة وطمأنينة نحو غدٍ أجمل بإذن الله".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: تعلّمت من والدي @HHShkMohd أن العطاء قيمة تزدهر بها الحياة.. وأن المسؤولية لا تعني المنصب.. بل تعني القدرة على العطاء. من حكمته نستمد قوتنا.. ومن كلماته نستلهم عزيمتنا.. وبرؤيته نمضي بثقة وطمأنينة نحو غدٍ أجمل بإذن الله.