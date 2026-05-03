إنجازات دولية ومحلية تعزز ريادة «موارد الفجيرة»

واصلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية، تُرجمت إلى حصد واسع لجوائز مؤسسية وأوسمة فردية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في انعكاس واضح لنجاح نهجها المؤسسي القائم على الاستدامة والحوكمة وجودة الخدمات والتحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية.

وبرزت المؤسسة بوصفها نموذجاً رائداً في الأداء المؤسسي والابتكار ضمن منظومة التميز الحكومي في إمارة الفجيرة، حيث جرى تكريمها في جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز.

وعلى الصعيد الدولي، نالت المؤسسة جائزة «العالم الأخضر» تقديراً لريادتها في تطبيق أفضل الممارسات البيئية في قطاع التعدين. كما توجت المؤسسة بجائزة «الطاووس الذهبي» الدولية عن فئة الاستدامة في التعدين. وعلى المستوى الإقليمي، حصدت المؤسسة المركز الأول في الدورة الثامنة عشرة للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2025.

وفي مجال الخدمات الحكومية، واصلت المؤسسة تحقيق نتائج متقدمة، حيث فازت بالمركز الأول ضمن برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة.

كما نالت جائزة «أفضل جهة في خدمة المتعاملين»، إضافة إلى جائزة «أفضل تطبيق ذكي» ضمن جوائز التميز الإداري.

وعلى صعيد الأوسمة الفردية، حصلت المؤسسة على وسام التميز لـ«أفضل مبتكر»، ووسام التميز في «خدمة المتعاملين». كما نال المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة، وسام «القائد المتميز».

وفي إطار دعم تمكين المرأة، حصلت المؤسسة على جائزة التميز في الاستدامة للمرأة ضمن جوائز المرأة في تحول الطاقة 2026.

وأكد المهندس علي قاسم أن هذه التتويجات تمثل ثمرة جهود فريق العمل والدعم المستمر من حكومة الفجيرة في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الاستدامة وجودة الخدمات وتمكين الكفاءات ستظل ركائز أساسية في مسيرة المؤسسة.