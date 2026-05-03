إنجازات دولية ومحلية تعزز ريادة «موارد الفجيرة»

وبرزت المؤسسة بوصفها نموذجاً رائداً في الأداء المؤسسي والابتكار ضمن منظومة التميز الحكومي في إمارة الفجيرة، حيث جرى تكريمها في جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز.
كما نالت جائزة «أفضل جهة في خدمة المتعاملين»، إضافة إلى جائزة «أفضل تطبيق ذكي» ضمن جوائز التميز الإداري.
وعلى صعيد الأوسمة الفردية، حصلت المؤسسة على وسام التميز لـ«أفضل مبتكر»، ووسام التميز في «خدمة المتعاملين». كما نال المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة، وسام «القائد المتميز».
وفي إطار دعم تمكين المرأة، حصلت المؤسسة على جائزة التميز في الاستدامة للمرأة ضمن جوائز المرأة في تحول الطاقة 2026.
وأكد المهندس علي قاسم أن هذه التتويجات تمثل ثمرة جهود فريق العمل والدعم المستمر من حكومة الفجيرة في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الاستدامة وجودة الخدمات وتمكين الكفاءات ستظل ركائز أساسية في مسيرة المؤسسة.