«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق أنواعاً جديدة من شهادات عدم الممانعة

أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء أنواعاً جديدة من شهادات عدم الممانعة، لتوجيه كل طلب إلى المسار المناسب منذ البداية، ضمن حرصها على التطوير المستمر لخدماتها، لتكون أسرع وأسهل.

جاء هذا الإعلان ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتطوير خدماتها، لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المتعاملين خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، التطوير العقاري، والبنية التحتية.

وبحسب التصنيف الجديد باتت شهادات عدم الممانعة تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية تشمل: شهادة عدم ممانعة للبناء: تؤكد أن مخططات وأعمال البناء المقترحة لا تتعارض مع شبكات الكهرباء أو المياه القائمة، ويمكن تنفيذها وفق متطلبات وضوابط الشركة، ثم شهادة عدم ممانعة للهدم: وتضمن أن أنشطة الهدم لن تؤثر على خدمات الكهرباء أو المياه، على أن تكون جميع الإجراءات الضرورية قد اكتملت، مثل إزالة العدادات أو فصل الخدمات بشكل آمن، وشهادات عدم ممانعة للبنية التحتية: والتي تضم أربعة أنواع فرعية متخصصة هي: شهادة عدم ممانعة للإنشاء: تثبت أن الأنشطة المقترحة لا تؤثر على شبكات الكهرباء والمياه القائمة، ثم شهادة عدم ممانعة للتصميم: والتي تؤكد أن التصميم المقدم يراعي مسافات الأمان المطلوبة من خدمات المياه والكهرباء، كذلك شهادة عدم ممانعة للحفر الاستكشافي: وتتيح هذه الشهادة تنفيذ حفريات استكشافية لتحديد والتحقق من مواقع خدمات الكهرباء والمياه تحت الأرض.