التجارة والاقتصاد في مقدمة أولويات الإمارات الوطنية

وأضاف أن اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية وجميع مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 - يعني التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال: «نحن أول دولة في العالم تعيّن وزير دولة للذكاء الاصطناعي وتعتمد أدوات رقمية في الخدمات، وتستهدف حكومة بلا ورق منذ سنوات.
واليوم نشهد إعطاء هذا القطاع أكثر أهمية ليكون في موقع قريب من مركز اتخاذ القرار واستشاري لمجلس الوزراء الموقر».
وأضاف أن القرار خطوة استباقية، وتوقيتها يأتي في وقت مهم، حيث استثمرت الدولة بشكل كبير في هذا القطاع.
وأكد جمال الجروان أن حكومة الإمارات حكومة استشرافية لا تركز فقط على الحاضر، بل تعمل وفق رؤى مستقبلية ولديها استراتيجية (رؤية الإمارات 2031) و(استراتيجية المريخ 2117)، مشيراً إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي لما بعد النفط، والتجارة الخارجية تمثل مكوناً رئيساً في الناتج القومي الإجمالي.
وقال: «نبارك للإمارات حكومة وشعباً، نحن محظوظون لدينا قيادة تؤمن بالكفاءات والتمكين، وإعطاء الفرص للشباب والنساء في المناصب القيادية مثل تعيين وزراء شباب، والاعتماد على شابات في ملفات استراتيجية مثل الأمن الغذائي والمجتمع والتعليم والسياحة والذكاء الاصطناعي».
وتابع: «لدينا حكومة مرنة، ومتجددة، لا تعرف التجمّد وهدفها خدمة الإنسان، وتحقيق المستقبل».
تغييرات استراتيجية
وأضاف: «نؤمن بأن هذه الخطوة تشكل دفعة نوعية نحو تعزيز منظومة العمل الاقتصادي والسياحي في الدولة، وتفتح آفاقاً جديدة لتعميق الشراكات وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ضمن رؤية اتحادية موحّدة».