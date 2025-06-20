بلدية رأس الخيمة تكرم الفائزين بجائزة "سلامة الغذاء" في نسختها الثانية



نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس الأول، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في النسخة الثانية من «جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء»، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار: «سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرارات»، وتستهدف الجائزة تقييم واعتماد أفضل المنشآت الغذائية الملتزمة بالاشتراطات الصحية في عدد من الأنشطة الغذائية المتنوعة منها المصانع والفنادق والهايبرماركت والمطاعم والكافيتريات.

وشهد الحفل منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وعادل السويدي، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة، إلى جانب عدد من مديري العموم وقيادات العمل الحكومي في الإمارة، بالإضافة إلى ممثلي ومسؤولي سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.

وأكدت دائرة البلدية أن هذه الجائزة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الممارسات الغذائية السليمة، ودعم ثقافة السلامة الغذائية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة 2030 التي تركز على بناء مجتمع صحي وآمن ومستدام.

وأوضح محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، تهدف الجائزة إلى تحفيز المنشآت الغذائية على الالتزام بأعلى معايير السلامة، وتقدير الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي، مؤكداً أن بلدية رأس الخيمة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتحسين بيئة الغذاء بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع وجودة الحياة.

وأشار إلى أن الجائزة تجسد أهمية التعاون بين جميع أفراد المجتمع في العمل معاً لضمان توفير غذاء آمن وصحي، وتتضمن الجائزة هذا العام ثلاث فئات رئيسية تعكس توجهاتنا الاستراتيجية بوضوح، فإلى جانب الفئة الأولى الخاصة «بالمنشأة الغذائية المتميزة»، يتم تسليط الضوء على «أبطال الخط الأول» من مسؤولي سلامة الغذاء المتميزين، الذين يعملون بإخلاص وراء الكواليس لضمان سلامة الغذاء. أما الفئة الثالثة، فتفخر إدارة الصحة والسلامة العامة بكونها أول جهة رقابية على مستوى الدولة تطلق فئة "قائد المنشأة الغذائية المتميز، في مبادرة نوعية تهدف إلى دعم وتمكين القيادات التي تُحدث فرقاً حقيقياً في مجال سلامة الغذاء.