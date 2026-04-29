سلطان النعيمي: الحرب على الإمارات لن تتوقف لأنها دولة ناجحة





أكد الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال جلسة التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الخطاب الإعلامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة وحاوره خلالها الأستاذ حامد بن كرم، رئيس تحرير البيان، أن الحرب على دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف لأنها دولة ناجحة. مبيناً أن قرار الدولة الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و "أوبك +" اعتباراً من الأول من مايو 2026. هو قرار إماراتي مستقل ولا يتعلق بالظروف الراهنة، فالاستقلال الاستراتيجي مبني على مصلحة دولة الإمارات وليس على حساب الطرف الآخر.

وأضاف مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن دولة الامارات استثمرت أكثر من 120 مليار دولار في البنية التحتية فيما يتعلق بالنفط، والخروج من أوبك يعزز رغبتها في أن يكون لها حضور أكثر يعطيها مطلق الحرية والسيادة.

وأوضح الدكتور النعيمي، أن هناك حاجة ملحة لأن تكون لدينا سردية مبنية على الاستمرارية وقوة الحجة والروية الواضحة والقناعة تعمل عليها المؤسسات والاعلام بكل أطيافه وتكون الحكومة بمثابة مصدات للسرديات الأخرى.