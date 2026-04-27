6 مايو انطلاق اختبارات نهاية العام لطلبة "البريطاني"

أعلنت مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني في دبي جداول اختبارات نهاية العام لطلبة الصفوف 11 و12 و13، والتي تنطلق اعتباراً من 6 مايو وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدة أن هذه الاختبارات تمثل ركيزة أساسية في تقييم الطلبة ضمن نظام "ملف الأدلة" المعتمد بديلا عن بعض الامتحانات الخارجية التي تم الإعلان عن إلغائها سابقا من المجالس التعليمية.

وأوضحت إدارات مدرسية، في رسائل موجهة إلى أولياء الأمور، أن اختبارات الصفين 11 و12 ستستمر حتى 22 مايو، فيما تنتهي اختبارات الصف 13 في 21 مايو، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ستستخدم لتجميع الأدلة الأكاديمية اللازمة لتقييم الطلبة وفق متطلبات جهات الامتحانات الدولية.

وأكدت أن جميع مواد AQA سيتم تحويلها إلى OxfordAQA، على أن يتم تقييم الطلبة من خلال «Portfolio of Evidence»، دون عقد امتحانات خارجية لهذه المواد، في خطوة تعكس التوجه نحو الاعتماد على التقييم المستمر بدلًا من الاختبارات التقليدية.

وشددت الإدارات المدرسية أن الطلبة المسجلين لإعادة اختبار بعض المواد ملزمون بدخول اختبارات مايو، باعتبارها جزءاً أساسياً من استكمال تقييمهم النهائي، سواء لتحسين نتائجهم أو لتعويض نقص في الأدلة الأكاديمية المطلوبة، مؤكدة أنه لن تتاح أي فرصة لإعادة اختبار الاعادة مرة أخرى في حال الغياب، ما قد يؤثر بشكل مباشر في احتساب الدرجة النهائية للطالب، حيث تعد هذه الاختبارات شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات إعادة التقييم، ولن يعتمد أي تقييم بديل في حال عدم المشاركة.

كما نبهت إلى ضرورة التزام الطلبة بالحضور المدرسي خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو للحصول على الدعم الأكاديمي والمراجعة النهائية قبل بدء الاختبارات، مؤكدة أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتعزيز جاهزية الطلبة وتحسين أدائهم.