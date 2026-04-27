«خيرية الشارقة» تنجز 9 مجمعات في 6 دول خلال الربع الأول

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية إنجاز 9 مجمعات خيرية في 6 دول، خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العمل الإنساني ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وتوزعت هذه المجمعات على كل من بنغلاديش والفلبين وأوغندا ونيجيريا وبنين وغانا، لتجسد نهجاً إنسانياً متكاملاً، يستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 2.6 مليون درهم، تكفل بها المحسنون، في صورة تعكس روح التكافل المجتمعي والدعم المستمر للمبادرات الإنسانية، التي تحدث أثراً مباشراً في حياة المستفيدين.

وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية، إن هذه المجمعات تمثل رافداً حيوياً للمجتمعات المستفيدة، إذ توفر منظومة متكاملة من المرافق الأساسية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز كرامة الإنسان.

وأضاف أن الجمعية تحرص على تحويل ثقة المحسنين إلى مشاريع واقعية ذات أثر مستدام.