محمد بن راشد للطفل روجر: دبي تحبّك.. وأنتم في أمان

في مشهد إنساني مؤثر يجسّد عمق التواصل الإنساني ويعكس نهج القيادة الملهمة، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الطفل روجر شي، الذي كان قد بعث إلى سموه رسالة صادقة عبّر فيها عن حبه لدبي، مكررا ذلك ثلاث مرات.

وخلال اللقاء، رحّب سموه بالطفل قائلاً: "دبي تحبك أيضاً.. وأنتم في أمان"، معربا سموه عن سعادته بلقائه هو وعائلته.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشخصية الطفل، واصفاً إياه بالذكي والشجاع، خاصة لقيامه بكتابة تلك الرسالة الصادقة، مشيراً سموه إلى أنه شعر بسعادة كبيرة عند استلامها.

وقال سموه " أنت وأهلك وأصدقاؤك ستكونون دائما في أمان دبي والامارات".