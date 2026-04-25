الوطن أمانة… والخيانة سقوط لا يُغتفر

في زمن تتعاظم فيه التحديات، وتتشابك فيه المصالح، يبقى الوطن هو الثابت الذي لا يقبل المساومة، والقيمة التي لا تُختبر إلا في لحظات الشدة، وقد جاءت خطبة الجمعة الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بعنوان «من خان وطننا فليس منا» لتضع هذا المعنى في إطاره الأخلاقي والديني الحاسم، مؤكدة أن الخيانة ليست مجرد خطأ، بل انحراف عن جوهر الانتماء ذاته.

تُذكّر الخطبة بأن الإسلام أقام علاقة الإنسان بوطنه على أساس الأمانة والوفاء، ونهى صراحةً عن الغدر والخيانة، لما فيهما من هدم للثقة وتقويض للاستقرار، فالوطن ليس مجرد حدود جغرافية، بل هو عقد معنوي بين الفرد ومجتمعه، يقوم على الحماية المتبادلة والمسؤولية المشتركة.

وفي السياق الإماراتي، حيث قامت الدولة على قيم الاتحاد والتلاحم، تتضاعف خطورة الخيانة، لأنها لا تستهدف مؤسسة أو جهة، بل تضرب في عمق المشروع الوطني بأكمله، إن من يعبث بأمن وطنه، أو يتواطأ مع أعدائه، لا يهدد الحاضر فقط، بل يفتح ثغرات في مستقبل الأجيال القادمة.

الخيانة تبدأ غالبًا من لحظة ضعف: ضعف وعي، أو انخداع بفكرة، أو انسياق خلف مصلحة ضيقة، ولكنها تنتهي دائمًا بنتيجة واحدة: فقدان الانتماء، فالإنسان الذي يفرّط في وطنه، يفقد تلقائيًا مكانه الأخلاقي بين أبناء مجتمعه، لأن الوطن ليس شيئًا خارجيًا يمكن استبداله، بل هو جزء من الهوية.

وفي المقابل، تبرز قيمة الولاء كركيزة أساسية في بناء المجتمعات القوية، فالولاء ليس مجرد شعور عاطفي، بل سلوك يومي يتجلى في احترام القوانين، وصون المكتسبات، وحماية صورة الوطن في الداخل والخارج، وهو أيضًا وعي نقدي يرفض الشائعات، ويُحسن التمييز بين الحقيقة والتضليل، خاصة في عصر تتسارع فيه المعلومات وتتشابك فيه الأجندات.

إن المرحلة الراهنة تتطلب يقظة مجتمعية شاملة، لا تقوم على الخوف، بل على الإدراك، فحماية الوطن لم تعد مسؤولية الأجهزة فقط، بل مسؤولية كل فرد يعيش على أرضه وينتمي إلى خيراته، وهنا تتحول المواطنة من صفة إلى ممارسة، ومن هوية إلى موقف.

وفي النهاية، تظل الرسالة واضحة:

الوطن لا يُحمى بالشعارات، بل بالوعي.

ولا يُصان بالانتماء اللفظي، بل بالفعل الصادق.

ومن اختار طريق الخيانة، فقد اختار أن يخرج من دائرة "نحن"… إلى عزلة لا تشبه الوطن في شيء.