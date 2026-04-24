9 جوائز ضمن الدورة الثانية لـ "الفجيرة للأداء الحكومي"

أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي إطلاق الدورة التقييمية الثانية لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2026، بعدد تسع جوائزمؤسسية مقابل سبع جوائز في الدورة السابقة، وذلك مع انطلاق اللقاء التعريفي الأول لسفراء التميز، بحضور ممثلي الجهات الحكومية وعدد من المعنيين بالجودة والتميز المؤسسي، في إطار تعزيز ثقافة التميز وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية.

تحول الكتروني

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أبرز التغييرات والتحديثات التي شهدتها الدورة الثانية للجائزة، مؤكداً أن النسخة الجديدة تتميز بالتحول الإلكتروني الكامل، حيث تشمل جميع مراحل الجائزة ابتداءً من التقديم، مروراً بعمليات التقييم، وصولاً إلى إعلان النتائج، بما يعزز الكفاءة والشفافية وسهولة المشاركة.

9 جوائز

وأوضح الكعبي أن الجائزة تضم جوائز مؤسسية وأخرى فردية، مشيراً إلى أن عدد الجوائز المؤسسية ارتفع إلى تسع جوائز بعد أن كان سبعاً في الدورة السابقة، حيث تم استحداث فئات جديدة شملت جائزة الذكاء الاصطناعي، وجائزة أفضل جهة في استشراف المستقبل، إلى جانب جائزة أفضل جهة تحسناً في الاداء، وذلك بما يعكس مواكبة الجائزة للتوجهات الحديثة في العمل الحكومي.

10 اوسمة

وأشار الكعبي الى احتفائهم بالنماذج الوظيفية المتميزة وتقدير الكفاءات بهدف تعزيز ثقافة التميز الوظيفي، وذلك عبر تخصيص 10 أوسمة للتميز، وتشمل وساما للقائد المتميز، ووساما للموظف الإشرافي، ووساما للموظف الشاب، ووساما لموظف سعادة المتعاملين، ووساما للموظف المتخصص، ووساما للموظف المبتكر، ووساما للموظف الميداني، ووساما للموظف الإداري، إلى جانب استحداث فئتين جديدتين هما وسام للخدمة المجتمعية ووسام لأفضل سفير تميز، تقديراً للأدوار المؤثرة في دعم المبادرات المؤسسية والمجتمعية ونشر ثقافة التميز.

التقديم في سبتمبر

وعن الجدول الزمني للدورة التقييمية الثانية، أوضح الكعبي أن باب التقديم والتسجيل سيفتح خلال شهر سبتمبر، ويستمر لمدة 45 يوماً، ليتم بعدها إغلاق باب المشاركة والانتقال إلى مرحلة الفرز، على أن تجرى عمليات التقييم خلال شهر نوفمبر للمشاركات المستوفية للمعايير، وأكد أن إعلان النتائج سيتم خلال شهر يناير من عام 2027، وذلك ضمن حفل تكريم رسمي للاحتفاء بالجهات والأفراد الفائزين.

وأكد الكعبي أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود حكومة إمارة الفجيرة لتعزيز التميز الحكومي المستدام، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الابتكار واستشراف المستقبل، بما يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها التنموية.