أعمار ممنوعة من التنقل عبر «مترو دبي» دون مرافق









أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر يمكنهم التنقل عبر مترو دبي بمفردهم، فيما يمكن لأولياء أمور الطلبة من الفئة العمرية بين 8 و11 عاماً إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص يتيح لأبنائهم استخدام المترو بشكل مستقل، وفق ضوابط محددة تضمن سلامتهم، أما الأطفال دون سن 8 سنوات، فلا يسمح لهم باستخدام المترو إلا برفقة شخص بالغ.

ودعت الهيئة عبر منصاتها الرقمية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بمجموعة من الإرشادات التي تسهم في جعل الرحلات اليومية أكثر أماناً وانسيابية، والتي يأتي في صدارتها التخطيط المسبق للرحلة، والانطلاق في وقت مبكر لتفادي الازدحام، والتأكد من توفر رصيد كاف في بطاقة «نول» قبل الوصول إلى المحطات.

كما دعت الهيئة إلى الالتزام بتعليمات الصعود والنزول داخل المحطات وعربات القطار، مثل إفساح المجال للركاب للنزول قبل الصعود، والوقوف بعيداً عن الأبواب، والاستعداد للنزول قبل الوصول إلى المحطة بوقت كاف، بما يضمن تدفق الحركة بسلاسة ويعزز تجربة المستخدمين.

وفي سياق متصل، جددت الهيئة دعوتها لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات ذراع التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، باعتبارها أحد أهم عناصر السلامة المرورية لحماية الطلبة أثناء صعودهم ونزولهم.

الذراع التحذيري

وأكدت أنه على السائقين التوقف التام فور تشغيل الذراع التحذيري، وعدم التحرك إلا بعد عبور جميع الطلبة ووصولهم إلى مناطق الأمان، وسحب الذراع وانطفاء الأضواء التحذيرية، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها لغرامات مالية وإجراءات قانونية.

وأوضحت الهيئة تفاصيل آلية التوقف وفق نوع الطريق، حيث يجب على المركبات في الطرق غير المقسمة «التي لا تحتوي على جزيرة وسطية أو حاجز فاصل» التوقف على بعد لا يقل عن 5 أمتار في كلا الاتجاهين، لضمان حماية الطلبة من أي حركة مفاجئة، أما في الطرق المقسمة التي تتضمن جزيرة وسطية، فيلزم فقط السائقون الذين يسيرون خلف الحافلة بالتوقف على المسافة ذاتها، فيما تستمر حركة السير في الاتجاه المقابل بشكل طبيعي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تعمل الهيئة من خلالها على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع مستخدمي الطريق.