أبوظبي.. إطلاق دليل جاهزية المؤسسات التعليمية





أصدر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي "الدليل التوعوي لتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية" والذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة داخل المدارس، في إطار الجهود المستمرة لحماية الطلبة والكوادر التعليمية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

ويتضمن الدليل 5 محاور رئيسية تغطي مختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، حيث يركز المحور الأول على "دور أولياء الأمور في تعزيز سلامة الطلبة"، ويستعرض مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها، من أبرزها الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتوعية الأبناء بأهمية التقيد بإرشادات المدرسة، إلى جانب ضرورة متابعة قنوات التواصل الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

أما المحور الثاني، فيسلط الضوء على دور الطاقم والكادر التعليمي في تعزيز سلامة الطلبة، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، ومتابعة الطلبة بشكل مستمر، والتعامل السريع مع أي مستجدات قد تؤثر في سلامتهم، فيما يتناول المحور الثالث دور مرشد الأمن والسلامة في المدارس، باعتباره حلقة وصل أساسية في تنفيذ خطط الطوارئ وضمان الجاهزية والاستجابة الفعالة.

ويخصص الدليل محوره الرابع لبيان "مسؤولية الطالب في الحفاظ على سلامته"، من خلال الالتزام بالقواعد والتعليمات المدرسية، والتصرف الواعي في مختلف المواقف، بما يعزز من ثقافة السلامة لدى الطلبة، في حين يركز المحور الخامس على "دور سائقي الحافلات والمشرفين"، ويؤكد أهمية التزامهم بالإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الطلبة أثناء النقل المدرسي.

ويقدم الدليل حزمة متكاملة من إجراءات السلامة التي تتميز بالوضوح والاتساق، وتهدف إلى حماية الطلبة وأفراد الكادر التعليمي على حد سواء، كما يوضح الخطوات الواجب اتباعها في مختلف مراحل اليوم الدراسي، بدءاً من قبل الوصول إلى المدرسة، مروراً بسير اليوم الدراسي، وانتهاءً بمرحلة الانصراف.

كما يحدد الدليل بشكل دقيق أدوار ومسؤوليات أولياء الأمور والمدارس والكوادر التعليمية، إضافة إلى آليات مشاركة التحديثات والتنبيهات، بما يضمن تحقيق استجابة سريعة ومنسقة عند الحاجة.

وأكد المركز أن الالتزام بهذه الإرشادات، إلى جانب المتابعة المستمرة للمستجدات، يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تلبي احتياجات الطلبة، وتعزز من جاهزية المؤسسات التعليمية لمواجهة مختلف التحديات والظروف الطارئة.