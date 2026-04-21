300 فرصة في اليوم المفتوح للتوظيف بالفجيرة

استقطب اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، نحو 400 باحث وباحثة عن عمل من مواطني ومواطنات إمارة الفجيرة، في إقبال لافت للبحث عن فرص وظيفية يساهمون من خلالها في خدمة الوطن.

وجرى تنظيم اليوم المفتوح في فندق البحر بالفجيرة في قاعة الإمارات، بمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية واتحادية وشبه حكومية وخاصة، تمثل قطاعات متنوعة شملت الصناعة والطاقة، والخدمات اللوجستية، والقطاع المصرفي والتأميني، إلى جانب جهات داعمة للأعمال وريادة الأعمال.

وطرحت الجهات المشاركة 300 شاغر وظيفي تخصصي، وأتاحت للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع المباشر على الوظائف المتاحة وإجراء المقابلات الوظيفية في بيئة مهنية تفاعلية، بما يسهم في الربط المباشر بين الكفاءات الوطنية وسوق العمل.

وتنوعت الفرص الوظيفية المطروحة لتشمل تخصصات متعددة، من بينها الإدارة وإدارة الأعمال، والإدارة اللوجستية، والهندسة بمختلف فروعها، وتقنية المعلومات، والقانون، والمالية والمحاسبة، والأمن السيبراني، والجودة والاستراتيجية، والتسويق، والعلاقات العامة، إضافة إلى شواغر إدارية وأمنية وعسكرية، ووظائف مخصصة لحملة شهادة الثانوية العامة.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح ضمن جهود دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، لدعم سياسات التوطين وتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المواطنين، وتهيئة فرص عمل نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.