الإمارات تتصدى لـ 800 ألف هجمة سيبرانية يومياً





كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات السيبرانية، وذلك خلال جلسة بعنوان «الأمن السيبراني: كيف يشكل الوعي خط الدفاع الأول؟»، نظمها مجلس محمد بن حمد الشرقي في مركز الفجيرة الإبداعي.

وأوضح الكويتي أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع من نحو 200 ألف هجمة يومياً قبل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، إلى أكثر من 600 ألف هجمة في خضم الأزمة، فيما وصل إلى نحو 800 ألف هجمة خلال فترة الهدنة، ما يعكس تحولاً نوعياً وكمياً في أساليب الهجوم الرقمي.

وأشار الدكتور الكويتي إلى أن الهجمات قبل الأزمة كانت تعتمد على الأساليب التقليدية والمباشرة في الاختراق، حيث تم رصد 350 منفذ تهديد مدعومة من جهات ودول يتم مراقبة انشطتهم، إلى جانب 320 منفذ تهديد من فئة الهواة تتم متابعة نشاطاتهم وتحليلها، و120 منفذ تهديد مرتبط بهجمات برمجيات الفدية تتم متابعتهم بشكل مستمر، إضافة إلى خضوع 5000 قناة على منصة تلغرام لعمليات مراقبة سيبرانية دائمة.

وأضاف الكويتي إلى تحول جذري وممنهج نحو مسارات جديدة، شملت الهجمات المركبة متعددة المستويات، ومن أبرز التحولات في أساليب الهجوم تنفيذ عمليات الاحتيال المالي المصحوبة بحملات تضليل ممنهجة، وتوسيع نطاق التأثير ليشمل قطاعات الرأي العام، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.

وأوضح الكويتي أن الحروب السيبرانية لم تعد تخاض في ساحات المواجهة التقليدية التي يدركها العالم، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، حيث تستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتمويل ودعم تلك الحملات والتهديدات، تقودها جهات وتنظيمات متعددة، من بينها أطراف مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أنه جرى تحديد ما يقارب 20 دولة وأكثر من 40 تنظيماً تقف خلف هذه الأنشطة، وجميعها تستهدف دولة الإمارات.

وأكد في ختام حديثه أن الوعي السيبراني يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات المتسارعة، مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية لحماية الأفراد والمؤسسات ودعم منظومة الأمن السيبراني الوطني.