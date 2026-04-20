«التربية» تلزم المدارس باستكمال المناهج دون استثناء

بدأت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، مع انطلاق أول يوم دراسي، تطبيق الجداول الدراسية المعتمدة بشكل موحد، والتي تعني بالمواد التعليمية ومقرراتها الدراسية، التزاماً بتوجيهات وزارة التربية والتعليم التي شددت على تنظيم اليوم الدراسي واستئناف تدريس جميع المواد دون استثناء، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وأكدت الوزارة، في تعميم موجه إلى إدارات المدارس، ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الدراسية المعتمدة، وتطبيقها بصورة منظمة وفعالة، بما يدعم تحقيق التعلم بشكل متكامل، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز جاهزية الميدان التربوي وتوحيد الإجراءات التنظيمية على مستوى الدولة.

وشددت على استئناف تدريس جميع المواد الدراسية وفق الحصص المعتمدة، إلى جانب الالتزام بتطبيق الخطط الفصلية والتعليمية التي تم تنفيذها خلال فترة التعلم عن بعد، مع العمل على مواءمتها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، لضمان استمرارية التعلم وعدم فقدان أي من مخرجاته الأساسية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نشر خطط تفصيلية للمواد التي تأثرت خلال الفترة الماضية عبر نظام إدارة التعلم، تحت عنوان "العودة إلى التعليم الحضوري"، متضمنة آليات واضحة لاستكمال المحتوى التعليمي وفق تسلسل معتمد يضمن تحقيق الأهداف التعليمية.

وفي تفاصيل تنفيذ المواد، يبدأ تدريس الفنون الموسيقية للصفوف من الأول إلى العاشر من الوحدة الأولى الدرس الأول، بما يضمن تسلسل المحتوى واستكمال نواتج التعلم، فيما تعتمد مادة الفنون المسرحية على التعلم القائم على المشاريع، مع تخصيص يوم في نهاية الفصل الدراسي لكل صف لعرض مخرجات الطلبة.

كما تقرر استئناف تدريس الفنون البصرية من الوحدة الثالثة الدرس الأول وفق الأدلة التعليمية الشاملة، بما يدعم استكمال المحتوى وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، في حين منحت الوزارة معلمي التربية البدنية والصحية مرونة اختيار الوحدات المناسبة للفترة المتبقية، وفق احتياجات الطلبة وإمكانات المدارس، بما يضمن استمرارية التعلم.

وفي مادة اللغة الثالثة، يركز التدريس على المحتوى المخصص للأسابيع المتبقية بعد الأسبوع الرابع وفق الخطة المحدثة، بما يضمن استكمال الأولويات التعليمية، بينما شددت الوزارة في مواد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للصفوف من الأول إلى الرابع على استكمال المشاريع المعتمدة لكل مرحلة، بما يعزز توظيف المعارف والمهارات في التطبيق العملي داخل الصفوف.

ودعت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس إلى الالتزام التام بهذه الضوابط والإجراءات، بما يحقق توحيد التطبيق على مستوى الميدان التربوي، ويرفع كفاءة تنفيذ الخطط التعليمية، ويضمن جودة المخرجات وفق المستهدفات المعتمدة، اعتبارا من اليوم الأول لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.