حافلات النقل العام مجانية اليوم في رأس الخيمة

مبادرة مجتمعية كشفت عنها هيئة رأس الخيمة للمواصلات احتفاء بيوم النقل العام العالمي، تتيح من خلالها استخدام حافلات النقل العام الداخلي مجاناً اليوم 17 أبريل، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتشجيع التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن المبادرة تأتي في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع النقل لتبني حلول ذكية ومستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النقل الجماعي خياراً عملياً يسهم في تقليل الازدحام المروري، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المدن الذكية.

وأشار إلى أن الرحلات المجانية ستشمل جميع مسارات الحافلات داخل الإمارة، ما يوفر فرصة مثالية للمستخدمين لتجربة خدمات النقل العام، والتعرف إلى كفاءتها وسهولة استخدامها، خصوصاً في ظل ما شهدته المنظومة من تطوير مستمر على صعيد البنية التحتية، وتحديث الأسطول، وتحسين تجربة المتعاملين.

وأضاف: «تستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات التنقل، وتشجيع أفراد المجتمع على اعتماد الحافلات خياراً يومياً، لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية، فضلاً عن دورها في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الضغط على شبكة الطرق».

كما تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الطلبة والموظفين وكبار السن، مع توفير خيارات تنقل ميسرة وآمنة، تدعم التنقل الحضري المستدام.

وأكد البلوشي أهمية المشاركة الفاعلة من قبل أفراد المجتمع في هذه المبادرة، والاستفادة من الرحلات المجانية، معتبراً أن الإقبال على استخدام النقل العام يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد والخدمات.