10 ملايين تفاعل مع حملة "فخورون بالإمارات" خلال أسبوع

أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أهمية توظيف القصص الملهمة في المبادرات المجتمعية، لما لها من دور محوري في تعزيز تفاعل المجتمع بشكل إيجابي ومؤثر، مبيناً أن المبادرات التي تنجح في عكس الجو العام للمجتمع والتعبير عن قيمه ومشاعره تكون أكثر قدرة على تحقيق أثر عميق ومستدام. جاء ذلك خلال مداخلة معاليه في الجلسة الحوارية بعنوان " الأثر الجماعي: دور مؤسسات النفع العام في التكافل المجتمعي" التي نظمت ضمن حفل إطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام.

واستشهد معاليه بحملة " فخورون بالإمارات" التي حملت معاني عميقة وقصص فخر واعتزاز وطني، وأسهمت في خلق حالة مجتمعية جامعة، وسجلت خلال أسبوع واحد نحو 1.7 مليون محتوى متنوع من منشورات ومقاطع فيديو ومواد مكتوبة، إلى جانب تفاعل بلغ قرابة 10 ملايين، ما يعكس قدرة المبادرات المنسجمة مع وجدان المجتمع على مضاعفة أثرها وترسيخ حضورها واستدامتها.