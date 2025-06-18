«الصحة» تحذر من الإجهاد الحراري وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية



حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر الإجهاد الحراري، خلال فصل الصيف، داعية إلى اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي التعرض لهذه الحالة التي قد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، أبرزها ضربة الشمس، مؤكدة في سياق جهودها التوعوية أن ضربة الشمس تمثل حالة طبية طارئة قد تسبب تلفاً دائماً في الدماغ والأعضاء الحيوية، في حال لم يتم التعامل معها بسرعة وفعالية، داعية جميع أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان صيف آمن للجميع.

وأوضحت الوزارة أن الإجهاد الحراري ينجم عن التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة، وغالباً ما يكون مصحوباً بالجفاف، ما يعطل قدرة الجسم على تنظيم حرارته الداخلية، وفي حال عدم العلاج، قد تتطور الحالة إلى ضربة شمس تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأكدت الوزارة أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة، مثل الرضع، الأطفال، كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة كالقلب والسكري والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ضعف اللياقة البدنية، ومستخدمي بعض الأدوية التي تؤثر على قدرة الجسم في تنظيم حرارته، مشددة على أهمية اتباع سلوكيات وقائية تشمل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، والحرص على الترطيب المستمر بشرب كميات وافرة من الماء، وتجنب أشعة الشمس المباشرة خاصة بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً، كما أوصت بأخذ فترات راحة متكررة خلال العمل أو ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة.

ودعت إلى التخطيط الذكي للأنشطة الخارجية لتكون في ساعات الصباح الباكر أو المساء، واستخدام واقٍ شمسي بمعامل حماية عالٍ، مع إعادة تطبيقه كل ساعتين، إضافة إلى ارتداء قبعة ونظارات شمسية، كما شددت على عدم ترك الأطفال أو أي شخص داخل المركبات المتوقفة، لتفادي الحوادث الحرارية التي قد تكون قاتلة.

وفي حال الاشتباه بالإصابة بالإجهاد الحراري، أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة نقل المصاب فوراً إلى مكان مظلل وبارد، وإزالة الملابس الثقيلة، وتبريد الجسم باستخدام مناشف مبللة أو كمادات ثلج، وتقديم رشفات من الماء البارد مع تجنب الكافيين والمشروبات الغازية، كما شددت على ضرورة طلب الرعاية الطبية العاجلة إذا لم تتحسن الأعراض خلال ساعة واحدة، أو إذا ظهرت علامات ضربة الشمس كفقدان الوعي أو التشنجات.