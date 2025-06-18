«التربية»: معالجة الخلل التقني لاختبار الدراسات الاجتماعية في وقت قياسي وأخطرنا إدارات المدارس بتمديد فترة الدخول للاختبار

شهدت اختبارات الفترة الأولى لمادة الدراسات الاجتماعية لطلبة الصفوف من الـ 9 حتى الـ 11 في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، مشاكل تقنية أثرت بشكل ملحوظ في سير العملية الامتحانية، حيث واجه عدد من الطلبة صعوبات تقنية متعددة تمثلت في تعذر الدخول إلى منصة الامتحان الإلكتروني، أو عدم القدرة على تسليم الإجابات بعد الانتهاء من الحل، في حين تعطل النظام الإلكتروني بشكل مفاجئ لدى بعض الطلبة أثناء إجابتهم عن الأسئلة، ما تسبب في إرباك عام في عدد من قاعات الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم معالجة المشكلة في وقت قياسي بالتنسيق مع مزود الخدمة، وإخطار إدارات المدارس الخاصة بتمديد فترة الدخول للاختبار.

واتخذت إدارات المدارس إجراءات فورية لتدارك الوضع الناتج عن العطل التقني حيث قامت بنقل الطلبة إلى المختبرات المدرسية لاستكمال الامتحانات وزيادة المدة الزمنية للامتحان.

وأعرب عدد من الطلبة وأولياء الأمور عن استيائهم من حدوث مثل هذه الأعطال التقنية، معتبرين أنها تتسبب في توتر الطلبة وتشويش تركيزهم أثناء الاختبارات، وتؤثر سلباً في أدائهم الأكاديمي. وطالب أولياء الأمور بضرورة تعزيز البنية التحتية التقنية في المدارس الخاصة وضمان اختبار الأنظمة الإلكترونية بشكل دقيق قبل موعد الامتحانات، تفادياً لأي أعطال قد تربك الطلبة.

ويعد العطل التقني الذي واجهه الطلبة اليوم في الامتحان الإلكتروني لمادة الدراسات الاجتماعية ثاني عطل يربك الطلبة خلال اختبارات نهاية العام الدراسي، حيث واجهه عدد من الطلبة في اليوم الأول من الامتحانات عطل تقني في مادة العلوم.