تطبيق تعرفة المواقف في مدينة دبي الطبية - المرحلة الثانية

أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية، وتم تحديدها ضمن الرمز 326G، مشيرةً إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة وتسهيل التعرف عليها من قبل المتعاملين.

وأوضحت الشركة أن رسوم المواقف تبلغ 4 دراهم للساعة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهماً لثلاث ساعات، و16 درهماً لأربع ساعات، وذلك وفق نظام تعرفة مرن يتيح خيارات متعددة حسب مدة الوقوف.

وفيما يتعلق بساعات العمل، بينت «باركن» أنها تمتد من يوم الإثنين إلى السبت، من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، بينما تكون خلال شهر رمضان من الساعة 08:00 صباحاً إلى 06:00 مساءً، ثم تستأنف من الساعة 08:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل.

وأشارت الشركة إلى إمكانية الدفع التلقائي دون الحاجة إلى الانتظار، وذلك عبر المحفظة الرقمية من خلال تعبئة المحفظة الإلكترونية وتفعيل خاصية الدفع التلقائي.، ونبّهت في الوقت ذاته إلى ضرورة إلغاء هذه الخاصية عند العودة إلى المركبة ومغادرة الموقف، لتجنب استقطاع رسوم إضافية. ودعت «باركن» الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني parkin.ae.