نموذج مطور لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت حكومة أبوظبي اليوم (الخميس) نموذجاً مطوراً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

وتهدف الجائزة في نموذجها الجديد إلى تمكين الجهات الحكومية من ترسيخ ثقافة التميز والتطوير المستمر في مختلف جوانب العمل الحكومي، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل والتنسيق ضمن منظومة حكومية موحدة تتمتع بجاهزية ومرونة عالية في الإمارة إلى جانب تقييم مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المشاركة وفق معايير واضحة ودقيقة ومتعددة المراحل، بما يعزز جودة الأداء الحكومي.

وانسجاماً مع رؤى إمارة ابوظبي الرامية إلى توسيع نطاق دمج الحلول التكنولوجية المتطورة، تعتمد جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في دورتها الحالية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات وإجراءات التقييم، وذلك من خلال استخدام 3 أدوات رئيسية هي : المستشار الذكي"، "المحكم الذكي" و"المساعد الذكي للجنة التحكيم العليا"، بهدف تقديم تحليلات دقيقة للبيانات المتاحة، وتوفير رؤي موضوعية وشاملة لمختلف مراحل عملية التقييم.