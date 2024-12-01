«إطفاء طوكيو» يشيد بجهود الدفاع المدني بدبي لتصدير ممارسات برنامج «جاهزية الدفاع المدني»

أشاد المفوض العام لإدارة إطفاء طوكيو التي تعد أكبر إدارة إطفاء في العالم ، بالدفاع المدني بدبي لتصديره ممارسات الجاهزية المتقدمة و ريادته في مجال الذكاء الاصطناعي . في زيارة الوفد الذي ترأسه سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري ، مساعد المدير العام في لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الدفاع المدني بدبي إلى اليابان من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الدفاع المدني.

وقال سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري: "شكل برنامج جاهزية الدفاع المدني نقلة كبيرة في مجال مكافحة الحرائق استباقياً بالقضاء على مسبباتها، ودوره في خفض مؤشرات الحوادث، وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الأمن والسلامة في المجتمع". كما أشاد المفوض العام لإدارة إطفاء طوكيو بجهود الدفاع المدني بدبي ومساهماته المبتكرة في تعزيز ممارسات السلامة والاستعداد للطوارئ على مستوى العالم، ويؤكد هذا الدور البارز لدبي في التعاون العالمي بمجال الدفاع المدني و في تصدير أفضل الممارسات العالمية .

ويذكر ان برنامج جاهزية الدفاع المدني بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق بشكل استباقي ، ويقدم أفضل الحلول في مجال التنبؤ بالحرائق وأسبابها عن طريق تكنولوجيا البيانات الضخمة من خلال ربطه مع الدوائر الحكومية بإمارة دبي ، و يتضمن ضابطاً افتراضياً من الدفاع المدني، يخاطب الفئات المستهدفة بالإمارة، بـ 120 لغة مختلفة، ويقوم البرنامج بإرسال مواد توعوية SMS مستهدفاً المنطقة ومسبب الحريق , و التي بلغ عدد متلقيها أكثر من 650,000 مستفيد.