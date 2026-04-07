الإمارات.. 3000 مزرعة مرتبطة بعقود توريد لدعم السوق المحلي

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أن عدد المزارع المملوكة للمواطنين في دولة الإمارات يبلغ نحو 30 ألف مزرعة، تتنوع بين الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني، في مؤشر واضح على تنامي القطاع الزراعي ودوره المتزايد في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن نسبة المزراع المنتجة المرتبطة بعقود توريد مع منافذ البيع تبلغ 10%، ويجري العمل لرفعها إلى 25% خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وتوسيع حضور المنتج المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل جاري على تطوير إنتاج محاصيل جديدة ومتنوعة، من خلال استخدام البذور المحسنة والتقنيات الزراعية الحديثة، بهدف ضمان استدامة الإنتاج وتحقيق تنوع يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي.

جاء ذلك خلال إعلان الوزارة تفاصيل النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل في مركز أدنيك بمدينة العين، بمشاركة واسعة من المزارعين والخبراء والمستثمرين والجهات المعنية.

وفي هذا السياق قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية سيادية ووطنية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأشارت إلى أن الدولة تتبنى استراتيجيات استباقية لتعزيز الاستدامة، والارتقاء بالقطاع الزراعي عبر التحول من الأساليب التقليدية إلى الزراعة الذكية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة.

وأكدت معاليها على أهمية تمكين الشباب، وتعزيز دور المؤسسات البحثية والتطويرية في دعم الابتكار الزراعي، بما يسهم في إعداد مشاريع زراعية مستقبلية قادرة على تحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن المؤتمر والمعرض يعد منصة استراتيجية متكاملة تجمع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المزارعين والمستثمرين والخبراء والجهات الحكومية ومراكز البحث العلمي، لتبادل المعرفة وعرض أحدث الابتكارات في مجال الزراعة المستدامة، لافتة إلى أم الحدث سييهم في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب تسليط الضوء على دور الأسرة والمرأة في القطاع الزراعي.