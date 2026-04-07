الإمارات.. اختبارات القبول عن بعد في المدارس الخاصة

أعلنت مدارس خاصة على مستوى الدولة فتح باب التسجيل للطلبة الجدد للعام الدراسي 2026-2027، داعية أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل المبكر، بما يتيح للإدارات المدرسية استكمال إجراءات القبول وتنظيم اختبارات تحديد المستوى عن بعد، إلى جانب عقد جولات افتراضية تعريفية لأولياء الأمور والطلبة المستجدين، للوقوف على مرافق المدرسة وما تقدمه من برامج تعليمية واثرائية.

وأكدت إدارات مدرسية، في تعميمات موجهة إلى الأسر، أن التسجيل المبكر يمثل خطوة أساسية لضمان حجز المقاعد الدراسية، خصوصاً في الصفوف التي تشهد إقبالاً مرتفعاً، مشيرة إلى أن اختبارات القبول للطلبة الجدد ستعقد عن بعد عبر منصات تعليمية معتمدة، بما يتيح للأسرة إنجاز الإجراءات بسهولة من المنزل دون الحاجة إلى الحضور المباشر.

وأوضحت الإدارات أن الاختبارات الافتراضية تستهدف قياس المهارات الأساسية للطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى تقييم مستوى الاستعداد الدراسي والمهارات الإدراكية بما يتناسب مع المرحلة العمرية لكل طالب، وذلك لضمان توجيهه إلى الصف المناسب وتقديم الدعم الأكاديمي اللازم له منذ بداية العام.

وشددت المدارس على أن الاختبارات الخاصة بأطفال رياض الأطفال الأولى والثانية ستراعي بشكل كامل طبيعة هذه الفئة العمرية واحتياجاتها النفسية والتربوية، حيث سيتم التركيز على الأنشطة التفاعلية والمهارات الأساسية مثل التعرف إلى الحروف والأرقام والقدرات اللغوية والتواصل، بعيداً عن أي أسلوب قد يشكل ضغطاً على الطفل.

وأضافت أن تقييم أطفال رياض الأطفال سيعتمد على أساليب مرنة تتناسب مع أعمارهم، تشمل ملاحظات حول التفاعل والانتباه والمهارات الاجتماعية، بما يساعد المدارس على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لهم منذ اليوم الأول، ويمنح الأسرة صورة واضحة عن مستوى جاهزية الطفل للانتقال إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

كما أعلنت المدارس تنظيم جولات افتراضية لأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بالمرافق التعليمية، والصفوف الدراسية، والمختبرات، والمكتبات، والملاعب، إضافة إلى استعراض البرامج الأكاديمية والأنشطة اللاصفية وخطط الدعم النفسي والتربوي المقدمة للطلبة.

وأكدت الإدارات أن هذه الجولات الافتراضية تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية وبناء جسور التواصل مع الأسر، حيث تتيح لأولياء الأمور فرصة التعرف إلى البيئة التعليمية ومناقشة استفساراتهم مع فرق القبول والإرشاد الأكاديمي، بما يساعدهم على اتخاذ قرار التسجيل بصورة مطمئنة.

وأشارت إلى أن الجولات تشمل أيضاً شرحاً لآليات الدراسة، وسياسات الحضور والانضباط، وخطط متابعة الطلبة، إلى جانب التعريف بالمنصات الرقمية المستخدمة في التواصل بين المدرسة والأسرة، ما يعزز من جاهزية أولياء الأمور لمواكبة العام الدراسي الجديد.

وأكدت الإدارات أن مراعاة الطلبة الجدد تمثل أولوية رئيسية في خطة القبول، من خلال تخصيص فرق تربوية لمتابعة انتقالهم إلى البيئة المدرسية، خصوصاً طلبة رياض الأطفال والصفوف الأولى، لضمان اندماجهم بشكل سلس وتقديم الدعم النفسي والتعليمي المناسب.

ودعت أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات التسجيل في أقرب وقت، ورفع الوثائق المطلوبة إلكترونياً، بما يشمل الهوية الإماراتية، وشهادة الميلاد، وآخر شهادة دراسية، لتسريع إجراءات القبول وتحديد مواعيد الاختبارات والجولات الافتراضية.

ويأتي فتح باب التسجيل في إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي المقبل، وحرص المدارس الخاصة على توفير تجربة تسجيل مرنة وحديثة تواكب التحول الرقمي في قطاع التعليم، مع التركيز على مصلحة الطالب وراحته النفسية منذ مرحلة القبول وحتى بدء الدراسة.

وأكدت الإدارات أن التسجيل المبكر يسهم في منح الأسرة فرصة أكبر لاختيار المواعيد المناسبة للاختبارات والجولات التعريفية، إلى جانب الاستفادة من البرامج التمهيدية التي تسبق بدء العام الدراسي، بما يضمن بداية مستقرة وناجحة للطلبة الجدد.