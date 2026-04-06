منافذ البيع في الفجيرة.. وفرة في السلع واستقرار في الأسعار

كشفت بلدية الفجيرة أن منافذ البيع في الإمارة تشهد وفرة في مختلف أنواع البضائع والمواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الأسعار مستقرة وتخضع للرقابة المستمرة، بما يضمن حماية المستهلك وتلبية احتياجاته اليومية.

وقام المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، بجولة تفقدية في اللولو هايبر ماركت بإمارة الفجيرة، بحضور يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وذلك في إطار متابعة توفر السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.

وأكد الأفخم أن المخازن التابعة للأسواق تحتوي على كميات كافية ومتنوعة من السلع، بما يعزز الجاهزية لتلبية الطلب في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن حرص بلدية الفجيرة على متابعة الأسواق ميدانياً، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية، وتعزيز ثقة المستهلكين، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار السوق ودعم الأمن الغذائي في الإمارة.