الإمارات.. لا امتحانات لطلبة البكالوريا الدولية واعتماد نظام بديل لاحتساب نتائج مايو 2026

أبلغت مدارس البكالوريا الدولية في دولة الإمارات أولياء الأمور وطلبة الصف الثاني عشر بقرار يقضي بعدم عقد امتحانات دورة مايو 2026، واعتماد نظام بديل لاحتساب النتائج النهائية، في خطوة تستهدف الحفاظ على سلامة الطلبة وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل المستجدات الراهنة.

وجاء في تعميم رسمي عممته إحدى مدارس البكالوريا الدولية على أولياء الأمور والطلبة مساء أمس:" عقب المناقشات بين البكالوريا الدولية ووزارة التربية والتعليم، تم التأكيد على أن طلبة الصف الثاني عشر في دولة الإمارات لن يتقدموا لامتحانات البكالوريا الدولية لدورة مايو 2026، وبدلاً من ذلك، سيتم منح النتائج من خلال ما تشير إليه البكالوريا الدولية باسم إجراء الطوارئ بدون امتحان (NECM).

وأضاف التعميم، أن هذا الإجراء رسمي ومعتمد من قبل منظمة البكالوريا الدولية، ويستخدم في الظروف الاستثنائية، وقد سبق تطبيقه خلال جائحة كوفيد-19، بهدف ضمان حصول الطلبة على نتائج عادلة وموثوقة مع إعطاء الأولوية للسلامة والرفاهية.

وأوضح التعميم أن الدرجات النهائية ستمنح بناء على مزيج من أعمال الطلبة الدراسية والتقييمات الداخلية التي يتم تصحيحها خارجياً من قبل ممتحني البكالوريا الدولية، إلى جانب الدرجات التقديرية من المعلمين، والتي تحدد استنادا إلى جميع الأدلة المتاحة حول أداء كل طالب خلال المقرر الدراسي.

وأكدت المدارس في رسائلها أن منظمة البكالوريا الدولية شددت على أن هذه النتائج ستخضع لمراجعة دقيقة لضمان توافقها مع المعايير العالمية، مع بقائها قابلة للمقارنة مع النتائج المعتمدة على الامتحانات التقليدية، كما أشارت إلى أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حول العالم على دراية بهذا الإجراء، وأن منظمة البكالوريا الدولية ستتواصل بشكل مباشر معها لدعم الاعتراف بهذه النتائج وضمان عدم تأثر خطط الطلبة الجامعية.

وفي السياق ذاته، أوضحت إدارات المدارس أنها ستتابع خلال اليومين المقبلين تزويد أولياء الأمور والطلبة بمزيد من الإرشادات التفصيلية حول آلية احتساب الدرجات النهائية، وما يعنيه القرار بالنسبة لطلبة المدرسة.

ويأتي القرار متسقاً مع بيان رسمي أصدرته منظمة البكالوريا الدولية بشأن التقييم في منطقة الشرق الأوسط، أكدت فيه استمرار العمل بسياسة الظروف الطارئة، وتمديد المواعيد الخاصة بالأعمال الدراسية، إلى جانب توفير بدائل أكاديمية مرنة للطلبة المتأثرين بالظروف الاستثنائية.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الخطوة بارتياح واسع لدى أولياء الأمور، في ظل حالة الترقب التي سادت خلال الأيام الماضية بشأن مصير امتحانات مايو 2026، لا سيما مع اقتراب مواعيد التقييمات النهائية.