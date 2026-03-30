بلدية الشارقة: استئناف رسوم المواقف العامة اعتباراً من الغد

أعلنت بلدية مدينة الشارقة انتهاء فترة الإعفاء من رسوم المواقف العامة في إمارة الشارقة، على أن يُستأنف تطبيق الرسوم وفق النظام المعتمد اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 31 مارس 2026.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البلدية لتنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز كفاءة إدارة المساحات المخصصة لوقوف المركبات، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتوفير خدمات أفضل للمستخدمين.

ودعت البلدية جميع مستخدمي المواقف العامة إلى الالتزام باللوائح المنظمة، والتقيد بالاشتراطات المحددة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف، ويحد من المخالفات المرتبطة بسوء الاستخدام.

وأكدت البلدية حرصها على تطوير منظومة المواقف في الإمارة، بما يتماشى مع متطلبات النمو الحضري، ويعزز جودة الحياة، من خلال تنظيم الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين في مختلف مناطق الشارقة