20939 مكالمة استقبلتها غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال الحالة الجوية

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن استقبال غرفة العمليات 20 ألفا و939 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة وتحديدًا خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري.

وأوضح العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعاملت مع كافة المكالمات الواردة خلال المنخفض الجوي الذي خلف كميات كبيرة من الأمطار؛ وأدت إلى جريان الأودية والسيول في العديد من مناطق الإمارة والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم وضمان انسيابية الحركة المرورية في شوارع وطرقات رأس الخيمة.

وأشار إلى أن فرق العمل المختصة في غرفة العمليات تعاملت مع كافة الاتصالات والاستفسارات الواردة من خلال سرعة توجيهها إلى الجهات المعنية وفق مناطق الاختصاص للتعامل معها بالسرعة القصوى الممكنة والمتابعة مع هذه الجهات حتى الانتهاء من التعامل معها حيث تم الرد على المكالمات في زمن لا يتجاوز الـ 10 ثوانٍ، وتم الأخذ بعين الاعتبار أن سلامة الإنسان تعتبر الأولوية القصوى التي يجب تحقيقها انطلاقًا من الواجب المهني والإنساني، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، وكافة الجهات المعنية خلال المنخفض الجوي مما كان له أكبر الأثر في الحد من تأثيراته إلى الحد الأٌقصى الممكن وعودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

وأشاد العميد المنصوري بمدى وعي الجمهور الذي انعكس من خلال اتباعهم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مما كان له دور بارز في الخروج من هذا المخفض بأقل خسائر وأضرار ممكنة، معربًا عن شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية في الإمارة التي جسدت أبهى صور التعاون من خلال عملها كخلية نحل على مدار الساعة طيلة أيام المنخفض الجوي.

ودعت شرطة رأس الخيمة الجمهور الكريم إلى الاتصال على الرقم 999 للإبلاغ عن الحالات الطارئة، وعلى الرقم 901 للاستفسارات والحالات غير الطارئة ليتسنى لجهات الاختصاص للتعامل معها بالشكل الأمثل.