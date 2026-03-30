استمارة إلزامية للاستئذان والغياب لضبط حضور الطلبة خلال "التعلم عن بعد"

عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور آلية جديدة لتنظيم الاستئذان من الحصص والغياب، عبر إلزام الطلبة بتعبئة استمارة إلكترونية معتمدة، وذلك في إطار جهودها لضبط الحضور في الحصص الافتراضية وتعزيز الانضباط الدراسي.

وأكدت إدارات مدرسية أن تعبئة استمارة الاستئذان والغياب أصبحت إجراءً إلزامياً في عدد من الحالات، تشمل الاستئذان من الحصة الدراسية، أو الخروج المؤقت من الحصة الافتراضية، إضافة إلى الغياب عن حصة أو أكثر، أو الغياب ليوم دراسي كامل، مشددة على أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيؤثر على تسجيل الحضور.

وأوضحت المدارس أن تسجيل طلب الاستئذان يجب أن يتم في موعد أقصاه الساعة 8:30 صباحاً، لضمان تنظيم عملية المتابعة اليومية للحضور، وتمكين الكوادر التعليمية من رصد حالات الغياب بشكل دقيق ومنتظم.

وأشارت إلى أن ولي الأمر يلعب دوراً محورياً في هذه المنظومة، من خلال متابعة التزام الطالب بالحضور في الحصص الافتراضية، والتأكد من تعبئة الاستمارة في حال الغياب أو الاستئذان، بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في دعم العملية التعليمية.

وشددت إدارات المدارس على أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم الحضور في البيئة التعليمية الرقمية، وتمكين المعلم من متابعة الطلبة بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب مساعدة الطلبة على تعويض ما فاتهم من دروس، وعدم تأثر مستواهم الأكاديمي.

وأكدت التعميمات أنه لا يسمح للطالب بالخروج من الحصة الافتراضية أو التغيب عنها دون تعبئة الاستمارة واعتمادها، لافتة إلى أن الالتزام بالحضور يعد أساساً رئيسياً لتحقيق النجاح، خاصة في ظل الاعتماد على أنماط التعليم المرن.

ودعت المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة والتعاون مع الكوادر التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية منظمة تدعم استمرارية التعلم وجودته.