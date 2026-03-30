حملة وقائية بالشارقة لمواجهة تجمعات المياه بعد الحالة الجوية

كثّفت بلدية الشارقة من تحركاتها الميدانية للتعامل مع آثار الحالة الجوية الأخيرة، عبر تنفيذ حملة وقائية موسعة استهدفت مواقع تجمعات المياه، للحد من مخاطرها البيئية والصحية، ضمن منظومة متكاملة تعزز استدامة جودة الحياة في الإمارة.

وباشرت الفرق المختصة، ممثلة بقسم الصحة العامة، تنفيذ عمليات رش ومعالجة دقيقة وفق برامج علمية مدروسة، استهدفت القضاء على بؤر تكاثر البعوض والحشرات، ومنع انتشار آفات الصحة العامة، في خطوة استباقية تسهم في تحصين المجتمع من المخاطر المحتملة الناتجة عن ركود المياه.

وأكدت البلدية أن تحركاتها الميدانية تأتي ضمن خطة طوارئ متكاملة تعتمد على الرصد المستمر والتدخل السريع، حيث تم توجيه الفرق الفنية إلى المواقع المتأثرة فور رصدها، مع تعزيز الجاهزية التشغيلية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات البيئية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية وقائية طويلة المدى، ترتكز على الاستباقية والتكامل بين مختلف الإدارات، بما يعزز من كفاءة التعامل مع التقلبات الجوية، ويحافظ على بيئة حضرية صحية وآمنة.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن التعاون المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في دعم الجهود الوقائية، مشيراً إلى أن سرعة الإبلاغ عن مواقع تجمع المياه تسهم في تسريع الاستجابة وتقليل المخاطر.