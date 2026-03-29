40 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي.. شرطة الشارقة ترفع جاهزيتها وتعزز سرعة الاستجابة

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تعاملها باحترافية عالية مع أكثر من 40 ألف مكالمة خلال فترة تأثر الدولة بالمنخفض الجوي، وذلك في إطار جاهزيتها المستمرة لتعزيز سرعة الاستجابة وضمان سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم.

وأوضحت أن مركز العمليات تلقى 40 ألفاً و647 مكالمة، توزعت بين 33 ألفاً و693 مكالمة عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و6 آلاف و954 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاستفسارات الخدمية، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي وثقة الجمهور بالخدمات الأمنية المقدمة.

وأكد العميد محمد رحمة الغزال، مدير إدارة مركز العمليات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية تعمل وفق منظومة تشغيلية متكاملة ترتكز على سرعة استقبال البلاغات وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة للتعامل معها بكفاءة عالية، بما يسهم في الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة عززت انتشار دورياتها الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية، إلى جانب المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، الأمر الذي أسهم في رفع جاهزية الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل الفوري مع البلاغات وفق أعلى معايير الكفاءة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة، وعدم التردد في التواصل مع مركز الاتصال 999 للحالات الطارئة و901 للحالات غير الطارئة، بما يدعم الجهود الأمنية الرامية إلى حماية المجتمع وسلامته.