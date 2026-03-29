تكاتف مجتمعي وجهود ميدانية تعزز سلامة طرق الشارقة



جسدت إمارة الشارقة نموذجاً متكاملاً في إدارة الظروف الجوية الاستثنائية، مع تواصل الجهود الميدانية المكثفة التي تقودها شرطة الشارقة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية خلال تأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة.

وعكست المشاهد الميدانية انتشاراً واسعاً للدوريات الشرطية وعناصر تنظيم المرور في الطرق الحيوية، حيث عملت الفرق المختصة على توجيه السائقين، وتنظيم حركة المركبات في المناطق التي شهدت تجمعات مياه، بما أسهم في الحد من الازدحام وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن الظروف الجوية.

وأكدت شرطة الشارقة أن الجهود المبذولة تأتي ضمن منظومة متكاملة للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، تعتمد على الجاهزية المسبقة والتنسيق المستمر مع الشركاء، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في متابعة الحالة المرورية أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات.



وشددت على أهمية التزام السائقين بالتعليمات المرورية، وخفض السرعات، وترك مسافات أمان كافية، لا سيما في ظل تدني مستوى الرؤية أحياناً وانزلاق الطرق بسبب الأمطار، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات طارئة عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا الحراك الميداني ضمن نهج استباقي تتبناه الإمارة لتعزيز منظومة السلامة العامة، حيث تتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع، لترسيخ بيئة آمنة ومستقرة حتى في أصعب الظروف الجوية، بما يعكس مستوى الوعي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات.