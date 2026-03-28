دبي.. إنجاز الحزمة الأولى من مشروع "تصريف مياه الأمطار" نهاية 2026

أكد المهندس فهد العوضي، مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها في بلدية دبي، أن البلدية رفعت من وتيرة استعداداتها الميدانية لمواجهة الموسم المطري الحالي عبر تطبيق إجراءات استباقية وأن الفرق الفنية والميدانية أتمت بنجاح تمديد 75 كيلومتراً من خطوط التصريف، لتدعيم الشبكة القائمة وضمان انسيابية التدفق في المناطق الحيوية.

ولفت العوضي إلى أن بلدية دبي تمضي بخطى واثقة نحو إنجاز برنامج "تصريف"، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لنظام تصريف مياه الأمطار بنسبة 700%، عن طريق تنفيذ 40 مشروعاً متكاملاً بحلول عام 2033، علماً أنه سيتم إنجاز الحزمة الأولى من المشروع نهاية عام 2026 ، تليها خطة تنفيذية سنوية تقضي بإنجاز ما بين 5 إلى 8 مشاريع تباعاً.

وأشار العوضي إلى حجم القوة التشغيلية المشاركة في التعامل مع الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الحالية وقال: "نعتمد حالياً على منظومة متكاملة تضم أكثر من 3500 كادر فني ومهندس، مدعومين بأسطول من المعدات الثقيلة يشمل 120 مضخة ثابتة و313 مضخة متحركة، مما يمنحنا مرونة عالية في التعامل مع كميات الهطول المطري مع ضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التصريف، وذلك من خلال جاهزية استباقية ومنظومة تشغيلية متكاملة".

طاقة تصريف استثنائية

ويُعد مشروع "تصريف" أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، الذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، بكُلفة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كل مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%، حيث يستهدف تعزيز التنافسية العالمية لدبي من خلال طاقة تصريف استثنائية.

وستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى طاقة تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، وسيخدم دبي للمائة عام المقبلة، وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033.



ويستهدف مشروع «تصريف» تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%.

أنظمة متطورة

ولضمان دقة التنفيذ، تستخدم بلدية دبي أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط. وتتميز هذه الآلات بقدرتها الفائقة على الحفر في مختلف التضاريس والظروف الجيولوجية، وتعمل بأنظمة تحكم آلية متطورة تتيح مراقبة البيانات وتحليلها لحظياً، مع توفير أعلى معايير الأمان للعمال والمعدات، مما يضمن دقة المسارات وسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

ويأتي هذا المشروع العملاق ليؤكد التزام دبي المستمر بتطوير بنية تحتية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المناخية المستقبلية، بما يضمن استدامة الموارد وحماية المجتمع وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في الحلول الهندسية والحضرية بما يعزز جودة الحياة وجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

مشاريع

وكانت بلدية دبي أعلنت في أبريل عام 2025 عن ترسية عقود 4 مشاريع لتطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار بتكلفة مليار و439 مليون درهم، وذلك ضمن مراحل مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.

كما أعلنت البلدية في فبراير 2026 عن ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم.