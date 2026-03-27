الشارقة توقف خطوط النقل بين المدن بسبب الأمطار

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إيقاف تشغيل خطوط النقل بين المدن المتجهة من الإمارة إلى باقي إمارات الدولة، وذلك بشكل مؤقت، نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تشهدها الدولة، وما يصاحبها من تحديات مرورية قد تؤثر في سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية الركاب والسائقين، وتعزيز مستويات السلامة العامة، لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية وزيادة مخاطر الانزلاق على الطرق.

ودعت الهيئة الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الرسمية لمعرفة مستجدات استئناف الخدمة. وأعربت عن تقديرها لتفهم أفراد المجتمع وتعاونهم، مؤكدة أن تعليق الخدمة سيستمر حتى إشعار آخر، إلى حين تحسن الظروف الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.