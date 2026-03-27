"الأرصاد": الإمارات تشهد هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق الدولة

قال المركز الوطني للأرصاد :" تشهد الإمارات هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من مناطق الدولة"، مشيراً إلى أن الموجة الرئيسية للأمطار التي طالت مختلف مناطق الدولة اليوم الجمعة، وصلت إلى إمارة أبوظبي في حوالي الساعة الواحدة فجراً حيث تركز هطول الأمطار على مختلف المناطق، لتشمل بعد ذلك كل من إمارة دبي والسواحل الشمالية والمناطق الداخلية الجنوبية صاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وأشار المركز إلى أن الموجة امتدت بعد ذلك في تمام الساعة 4 إلى 5 فجراً لتشمل كل من المناطق الشمالية والشرقية ومنطقة العين، لافتاً في الوقت نفسه إلى بقاء بعض التكونات من السحب التي صاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة .

ومن جانب آخر أشار تقرير صادر من المركز الوطني للأرصاد حول معدلات كميات الأمطار التي شهدها مختلف مناطق الدولة أمس (الخميس) إلى تصدر منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 77.5 ملم.

وبين التقرير بأن محطات رصد الأمطار التابعة للمركز شهدت تسجيل مناطق متفرقة على مستوى الدولة، كميات أمطار متفاوتة، وذلك نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي مصحوب بسحب ركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، بأن منطقة كلباء في إمارة الشارقة حلت في المرتبة الثانية بكمية أمطار بلغت 65.8 ملم، تلتها منطقة أم الغاف في إمارة رأس الخيمة بـ 60.6 ملم، فيما سجلت منطقة وادي الطوى في إمارة الفجيرة 57.2 ملم من الأمطار، فيما بلغت الكمية في منطقة الذيد بإمارة الشارقة 53.9 ملم.

وتعكس هذه المعدلات استمرار تأثر الدولة بالحالة الجوية التي تشهدها، وما يصاحبها من هطول أمطار على مناطق متفرقة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سلامة المجتمع.