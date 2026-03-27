الإمارات.. إطلاق دليل السلامة والتوعية للعمال للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دليل السلامة والتوعية للعمال بلغات مختلفة، يتضمن محاور توعوية للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية وتشمل الشظايا، والإنذار المبكر، والمسؤولية المجتمعية، والتصوير والنشر، مع إرشادات تفصيلية للتعامل مع الأجسام الساقطة والتنبيهات، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم تصوير أو نشر مواقع الحوادث أو تداول محتوى مضلل.

وفيما يتعلق بالشظايا، يؤكد الدليل على منع الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، وضرورة ترك التعامل معها للجهات المختصة، حيث قد تبدو بعض الأجسام غير ضارة، إلا أن التعامل معها دون معرفة قد يشكل خطراً على السلامة، مع التشديد على الإبلاغ فوراً عبر رقم التواصل 999.

وفي السياق ذاته، يحذر الدليل من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو لمواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عنها عبر المنصات الرقمية، لما قد يترتب على ذلك من إثارة القلق والإضرار بجهود الجهات المختصة في التعامل مع الحوادث، كما يحظر نشر أو تداول المقاطع أو الصور المفبركة أو المصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو وسائل التلاعب الرقمي، مؤكداً أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

كما أشار الدليل إلى أهمية الالتزام بتعليمات الإنذار المبكر، حيث ينبغي عند تلقي التنبيه البقاء داخل المبنى، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، والانتظار حتى تصدر الجهات المختصة تعليماتها الجديدة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، مع ضرورة الوعي والالتزام الدقيق بمحتوى رسائل الإنذار والبقاء في مكان آمن حفاظاً على السلامة.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، أكد الدليل أن دولة الإمارات تحرص على أمن وسلامة مجتمعها وتضعها في مقدمة أولوياتها، وفي المقابل تقع على عاتق كل فرد مسؤولية الالتزام بالسلوك الواعي والمسؤول عند التعامل مع أي حدث أو خطر، بما في ذلك عدم التفاعل أو التجاوب مع أي محاولات لاستدراج المعلومات أو تصوير المواقع أو الأحداث مقابل مبالغ أو بأي شكل من الأشكال، لما لذلك من تبعات قانونية وإضرار بأمن المجتمع وتعريض مباشر للخطر والمساءلة.