بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بنفس خطورة كوفيد-19

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن من الصعب التنبؤ بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط لكن البعض شبه تأثيره المحتمل بتأثير جائحة كوفيد-19.
وأضاف بوتين أن الصراع يلحق أضرارا جسيمة بالخدمات اللوجستية الدولية وسلاسل الإنتاج والإمداد، ويشكل ضغطا هائلا على شركات النفط والغاز والمعادن والأسمدة.
وتابع بوتين أمام قادة أعمال في موسكو "لا يزال من الصعب التنبؤ بدقة بعواقب الصراع في الشرق الأوسط". ومضى قائلا "يبدو لي أن الأطراف المتورطة في الصراع لا تستطيع التنبؤ بأي شيء بنفسها، لكن الأمر أصعب بالنسبة لنا".