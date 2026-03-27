بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بنفس خطورة كوفيد-19

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن من الصعب ‌التنبؤ بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط لكن البعض شبه تأثيره ​المحتمل بتأثير جائحة كوفيد-19.

وأضاف ​بوتين أن الصراع يلحق أضرارا ⁠جسيمة بالخدمات اللوجستية الدولية وسلاسل ​الإنتاج والإمداد، ويشكل ضغطا هائلا ​على شركات النفط والغاز والمعادن والأسمدة.

وتابع بوتين أمام قادة أعمال في ​موسكو "لا يزال من الصعب ​التنبؤ بدقة بعواقب الصراع في الشرق الأوسط". ومضى ‌قائلا "يبدو ⁠لي أن الأطراف المتورطة في الصراع لا تستطيع التنبؤ بأي شيء بنفسها، لكن الأمر ​أصعب ​بالنسبة لنا".