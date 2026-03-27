تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق العين - أبوظبي





أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق العين (ابوظبي- العين)، وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد ( أبوظبي - دبي )،

كما تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد ( ابوظبي - دبي )،

وتك تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق الشيخ زايد بن سلطان (جسر الشيخ زايد – الشهامة)،

وتفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق الشويب (الخضر-الشويب).

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

ومن جانب آخر، ونظراً للظروف الجوية السائدة، دعت وزارة الداخلية إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بقوانين السير والمرور والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية، تجنباً لانزلاق المركبات.