3 محاور رئيسية لـ"كهرباء دبي" في تعاملها مع الهطولات المطرية

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تتعامل مع الهطولات المطرية من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم على استباق التحديات واستمرار الخدمة وضمان سلامة المجتمع، وتتضمن 3 محاور رئيسية هي: إجراءات استباقية متكاملة، استجابة ذكية فورية، وإرشادات شاملة للسلامة.

وتُعد الهيئة عضواً في اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، حيث تتكامل جهودها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة، واتخاذ القرار الفوري والدقيق في مختلف الظروف الطارئة.

وترتكز استراتيجية الهيئة على الرشاقة المؤسسية والحوكمة الرشيدة كركيزتين أساسيتين على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، مما يُعزز قدرتها على التكيّف مع المتغيّرات المتسارعة، وتحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وزيادة مستويات السعادة لدى الموظفين والمتعاملين وبقية المعنيين.

وتجسّد إجراءات الهيئة خلال موسم الأمطار التزامها بتوفير تجربة آمنة وسلسة.

إجراءات استباقية متكاملة

تُولي الهيئة أهمية كبيرة لتوعية المتعاملين بخطوات بسيطة تضمن استمرارية الخدمة بأمان واستقرار، ومنها: إحكام إغلاق الوصلات الكهربائية الخارجية والتأكد من مقاومتها للمياه، وتأريض التوصيلات الكهربائية بشكل صحيح، بالإضافة إلى صيانة زجاج العدادات، وإغلاق فتحات الأنابيب على الأسطح.

استجابة ذكية فورية

وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة "الاستجابة الذكية" للتعامل مع انقطاعات الكهرباء، حيث يمكن للمتعاملين الوصول إليها عبر القنوات الرقمية للهيئة أو تطبيق "دبي الآن". ويقوم النظام الذكي تلقائيًا بالتحقق من الأسباب المحتملة للانقطاع، ويوجه المتعامل إلى الإجراء المناسب. كما توفر الهيئة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالفنيين المعتمدين للتواصل المباشر معهم عند الحاجة.

إرشادات شاملة

ولضمان سلامة المتعاملين بعد انتهاء الهطولات المطرية، تُقدّم الهيئة مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها، تشمل: فصل الأجهزة الكهربائية في المناطق الرطبة، وفحص جميع الأجهزة والمآخذ الكهربائية، وتجنب استخدام أي مآخذ أو أجهزة تالفة، والتأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن تسرب المياه في المآخذ والمفاتيح الكهربائية والأسلاك.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات أثبتت فاعليتها في تلبية مختلف الاحتياجات التي استجدت نتيجة الأمطار الغزيرة، مما يعكس حرص الهيئة الدائم على توفير أعلى معايير الأمان والموثوقية في جميع الظروف.