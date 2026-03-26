دبي.. انسيابية للحركة المرورية ولا إغلاقات كاملة للطرق نتيجة الأمطار

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الطرق الرئيسية والشريانية في الإمارة تشهد انسيابية كاملة في الحركة، بفضل سلسلة الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها مسبقاً، والتي شملت تعزيز جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وتوزيع الفرق الميدانية والمعدات في المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه، إضافة إلى تحديد عدد من النقاط الحساسة بناءً على البيانات التاريخية للحالات المطرية السابقة، إلى جانب استخدام الأنظمة الذكية لرصد أي مستجدات ميدانية بشكل لحظي، بما يتيح سرعة الاستجابة والتدخل الفوري عند الحاجة.

وقال المهندس حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إنه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وضعت خطط استباقية متكاملة للتعامل مع الحالة المطرية، وذلك في إطار حرصها على ضمان سلامة مستخدمي الطرق واستمرارية انسيابية الحركة المرورية في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشار إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة، مدعومة بمعدات متطورة وآليات شفط وتصريف، لضمان معالجة أي تجمعات مائية في أسرع وقت ممكن، وتقليل تأثيرها على الحركة المرورية، كما تم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وسرعة التعامل مع مختلف الظروف الجوية.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي إغلاقات كاملة للطرق نتيجة الأمطار، بل سادت حالة من الانسيابية الواضحة في الحركة المرورية، مشيراً إلى أن بعض المواقع التي تأثرت بشكل محدود تم التعامل معها بسرعة وكفاءة، وتمت إعادة الأوضاع إلى طبيعتها دون تأثير يذكر على مستخدمي الطريق.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال أوقات هطول الأمطار، مثل تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية، والانتباه لظروف الطريق المتغيرة. كما شددت على أهمية متابعة التحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، للحصول على المعلومات الدقيقة حول حالة الطرق وأي مستجدات قد تطرأ.