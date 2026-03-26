"مدني الشارقة" يدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه والسيول

حذّرت هيئة الشارقة للدفاع المدني أفراد المجتمع من مخاطر التقلبات الجوية وهطول الأمطار، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت الهيئة أهمية البقاء في الأماكن الآمنة وتجنّب الخروج إلا للضرورة، مع ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري الأودية والسيول، لما تشكّله من خطر مباشر على الأرواح. كما شددت على السائقين بضرورة خفض السرعة أثناء القيادة وتفادي الطرق المغمورة بالمياه، إلى جانب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والمصادر الكهربائية والأجسام القابلة للسقوط.

ودعت الهيئة الجمهور إلى متابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الرسمية، والاحتفاظ بأرقام الطوارئ لسهولة التواصل عند الحاجة، مؤكدةً أن رقم الطوارئ (997) متاح على مدار الساعة لتلقي البلاغات. وتأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الجهات المختصة في الشارقة على تعزيز الوعي المجتمعي والحد من المخاطر خلال الظروف الجوية غير المستقرة.