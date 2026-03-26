شرطة الشارقة تعزز جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المطرية

أعلنت شرطة الشارقة عن تعزيز جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المطرية الحالية، مؤكدة جاهزيتها التامة للتعامل مع جميع المخاطر المحتملة الناتجة عن تجمعات المياه على الطرق الرئيسية والميادين الحيوية.

وأكدت مديرية المرور والدوريات ممثلة بإدارة الدوريات أن الخطة المرورية المتكاملة التي تم إعدادها تهدف إلى حماية المجتمع وتأمين الطرق، وتشمل توعية السائقين بمخاطر الأمطار، وتعزيز تمركز الدوريات لمراقبة الحركة المرورية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان إزالة أي عوائق على الطرق وإعادة فتحها.

أوضحت الشرطة أن الدوريات تمركزت على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية والميادين والتقاطعات، حيث تقوم بمراقبة الحالة المرورية، وتنظيم الحركة بما يضمن انسيابية الطرق وتأمين وصول المركبات إلى وجهاتها بأمان.

إغلاق وتحويل الطرق

وبينت الشرطة أنه تم إغلاق وتحويل عدد محدود من الطرق مؤقتًا لضمان سلامة قائدي المركبات نتيجة المخاطر الناتجة عن تجمع المياه، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتمكين الجهات المختصة من أداء أعمالها دون عوائق.

وأوضحت الشرطة أن الفرق الميدانية واجهت تحديات متنوعة، لكنها استطاعت التغلب عليها بالاستفادة من الخبرات السابقة، واعتماد المرونة والمواءمة في الأداء، ما ساهم في تحويل التحديات إلى فرص للتحسين والتطوير في إدارة المرور أثناء الأمطار.

وتعاملت إدارة الدوريات مع حالات الازدحام عبر توزيع الدوريات وفق كثافة الحركة في أوقات الذروة، وتنفيذ عمليات تنظيم مروري ميدانية بالتنسيق مع الشركاء، إلى جانب إطلاق رسائل توعوية للسائقين حول طرق القيادة الآمنة أثناء الأمطار.

وحذرت شرطة الشارقة السائقين من مخاطر السرعة الزائدة والانشغال أثناء القيادة، مشددة على ضرورة، كما دعت لتخفيف السرعة أثناء الأمطار، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالإشارات والإرشادات المرورية.

ودعت الشرطة الجمهور لتجنب الخروج خلال هطول الأمطار إلا للضرورة، ومراقبة تجمعات المياه على الطرق، والالتزام بإرشادات السلامة، مؤكدة أن سلامة الجميع أولوية قصوى.