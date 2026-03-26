"الأرصاد": موجة أخيرة من الأمطار الليلة تستمر حتى مساء الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن محطات الرصد التابعة له تشير إلى وجود موجة أخيرة للأمطار على الدولة تبدأ من ليل اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، إثر تعمق المنخفض الجوي القادم من الغرب في الغلاف الجوي للدولة.

وأوضح بأن الموجه الأخيرة تبدأ على المناطق الغربية وتتحرك تدريجياً لتؤثر على منطقة الظفرة وأبوظبي خلال ليل الخميس وفجر الجمعة، ثم تمتد خلال نهار يوم الجمعة لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية من الدولة.

وبين المركز بأن الموجة الأخيرة من الأمطار يصاحبها سقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ورياح نشطة إلى قوية أحياناً، موضحاً في الوقت نفسه، بأن الموجه ستشهد سقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد بأن مساء يوم الجمعة، يشهد تراجعاً في كميات السحب تدريجياً، لافتاً في الوقت نفسه، بأن يوم السبت يشهد استمراراً لعملية انخفاض كميات السحب ليسود الدولة رياح شمالية غربية.