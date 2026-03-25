شرطة الفجيرة توفر خدمات متكاملة للمركبات المتعطلة بفعل الحالة الجوية

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن توفير حزمة متكاملة من الخدمات المرورية لمساعدة السائقين خلال الحالة الجوية، وذلك بالتعاون مع شركة "الإمارات للمزادات"، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة على الطرق.

وتشمل الخدمات المقدمة سحب وقطر المركبات العالقة في الرمال داخل الصحراء أو في الأماكن الوعرة، إضافة إلى سحب المركبات من الطرق المتعددة مثل المواقف العامة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويحد من الازدحام. كما تتضمن الخدمة شحن بطاريات المركبات المتعطلة، وتبديل الإطارات، وفتح أبواب المركبات المغلقة، وتوصيل الوقود، وذلك في إطار تقديم دعم فني سريع ومتكامل للسائقين، وتمكينهم من استئناف رحلاتهم بأمان ودون تأخير.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الداعمة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويعزز ثقة الجمهور بالخدمات الشرطية.

ودعت شرطة الفجيرة السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية، والتأكد من جاهزية مركباتهم قبل التوجه إلى الرحلات البرية أو المناطق الوعرة، مشيرة إلى إمكانية طلب الخدمة عبر الرقم "8003772" في حال التعرض لأي طارئ على الطريق.