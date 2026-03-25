شرطة الفجيرة تحذر من عبور الأودية

نجا قائد مركبة من حادث خطير دون تسجيل أي إصابات، بعد أن كادت مياه السيول الجارفة أن تجرف مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية في منطقة الحلاة بدبا الفجيرة، وذلك نتيجة قوة تدفق المياه عقب هطول الأمطار الغزيرة، في واقعة تجسد مخاطر المجازفة في عبور مجاري الأودية أثناء جريانها.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن مثل هذه الحوادث تشكل تهديداً مباشراً على سلامة الأرواح والممتلكات، مجددةً دعوتها لأفراد المجتمع بضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب المجازفة بعبور الأودية وقت جريان السيول.

وشددت الشرطة على أن سلامة المجتمع تأتي في صدارة أولوياتها، داعية الجميع إلى التحلي بالوعي والحذر، والتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، خصوصاً في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار.