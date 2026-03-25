"الأرصاد": تراجع تأثير المنخفض الجوي ظهر غدٍ الخميس والجمعة الموجة الأخيرة للأمطار

كشف المركز الوطني للأرصاد أن صور الأقمار الاصطناعية وبيانات رادارات الطقس، تشير بوجود تشكلات مختلفة من السحب على الدولة بدأت على الغرب في ساعات فجر اليوم وامتدت على منطقة الظفرة في ساعات الصباح تخللتها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، مشيراً بأن حركة السحب مستمره باتجاه أبوظبي ثم دبي والمناطق الشمالية والعين ثم المناطق الشرقية والفجيرة.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أن نهار يوم غد الخميس سيشهد تراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل نسبي على الدولة وتبقى فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية وتكون على فترات متقطعة.

ولفت إلى أن فترة مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة، ستشهد، مرور الموجة الأخيرة للأمطار، حيث يتعمق المنخفض الجوي في الغلاف الجوي وتبدأ هذه الموجة من ليل يوم الخميس على المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتؤثر على منطقة الظفرة وأبوظبي خلال آخر ليل الخميس وفجر الجمعة، ثم تمتد خلال نهار يوم الجمعة لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد وسقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة، وتقل كميات السحب تدريجياً خلال الليل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن يوم السبت سيشهد انخفاض في كميات السحب على الدولة. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.