حملة لتعقيم تجمعات مياه الأمطار في الشارقة للحد من الآفات

ضمن جهودها الميدانية المتواصلة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، وتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، تنفذ بلدية مدينة الشارقة حملة واسعة لتعقيم وتطهير تجمعات مياه الأمطار، بهدف الحد من تكاثر آفات الصحة العامة، وعلى رأسها البعوض، بما يعزز مستويات السلامة الصحية والبيئية في الإمارة.

وسخّرت البلدية فرقاً متخصصة تضم مهندسين وفنيين وعاملين، مدعومة بآليات ومعدات متنوعة، لرصد مواقع تجمع المياه في مختلف المناطق، والتعامل معها بشكل فوري من خلال عمليات التعقيم والتطهير باستخدام مواد آمنة لا تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية المستمرة، التي تُنفذ وفق خطط استباقية مدروسة، لمواجهة تقلبات الطقس بكفاءة عالية، وضمان حماية المجتمع والحفاظ على أعلى معايير الصحة العامة.