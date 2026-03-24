بلدية الفجيرة تحذّر من فتح أغطية الصرف الصحي حفاظاً على السلامة العامة

شدّدت بلدية الفجيرة، على أهمية التزام أفراد المجتمع بإجراءات السلامة خلال فترات هطول الأمطار، محذرة من إزالة أو فتح أغطية الصرف الصحي لما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السلامة العامة.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة: "نهيب بالجمهور عدم العبث بأغطية الصرف الصحي أو محاولة فتحها أثناء هطول الأمطار، وترك التعامل مع تجمعات مياه الأمطار للفرق المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع".

ودعا مدير بلدية الفجيرة السكان إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار عبر رقم بلدية الفجيرة 80036 أو من خلال قنوات التواصل المعتمدة، لتمكين الفرق المختصة من التدخل السريع وسحب المياه وفق الإجراءات المتبعة.