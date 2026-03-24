"التوطين"تدعو أصحاب العمل للالتزام بإجراءات السلامة خلال تساقط الأمطار

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل الأحوال الجوية الحالية، تأكيداً على حرصها على سلامة القوى العاملة وضمان استمرارية الأعمال، مشددة على أهمية اتباع مجموعة من التدابير التي تسهم في الحد من المخاطر وتعزيز بيئة عمل آمنة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بإدارة العمل والمواقع، يتعين على أصحاب العمل تقييم المخاطر في مواقع العمل، لا سيما في المناطق المفتوحة، مع إعادة جدولة الأعمال عالية الخطورة عند الحاجة، والتأكد من جاهزية أنظمة تصريف المياه بما يضمن عدم تأثر سير العمل.

وفيما يتعلق بالنقل وتنقل العمالة، أكدت الوزارة ضرورة تعديل أوقات العمل بما يتناسب مع الظروف الجوية، والتحقق من جاهزية وسائل النقل وصلاحيتها، إلى جانب توجيه السائقين للالتزام بممارسات القيادة الآمنة وتجنب الطرق المتأثرة بالأمطار. كما شددت الوزارة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة في السكنات العمالية، من خلال التأكد من عدم تجمع المياه داخل أو حول أماكن السكن، وإجراء فحوصات دورية للتمديدات الكهربائية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، مع الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.

وفيما يتعلق بالاستجابة للطوارئ، دعت الوزارة إلى وضع خطط واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد مسؤولين في كل موقع للإشراف والمتابعة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المختصة عند الحاجة. وأكدت الوزارة أن سلامة القوى العاملة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز استمرارية الأعمال ويضمن سيرها بكفاءة في مختلف الظروف.